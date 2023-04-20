Рыбакина узнала потенциальную соперницу по четвертьфиналу турнира в Штутгарте

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Определилась потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.
Во втором круге Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, сыграет с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Если Елена выиграет этот матч, то в четвертьфинале встретится с Онс Жабер из Туниса (4-я в рейтинге WTA).
Во втором круге Жабер обыграла Елену Остапенко из Латвии в трех сетах - 1:6, 7:5, 6:3.
Матч Елена Рыбакина - Беатрис Хаддад Майя пройдет в ночь на 21 апреля. Начало - в 00:00 по времени Астаны.
Общий призовой фонд турнира составляет 780 тысяч долларов.
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