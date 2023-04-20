Рыбакина узнала потенциальную соперницу по четвертьфиналу турнира в Штутгарте

Определилась потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Во втором круге Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, сыграет с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Если Елена выиграет этот матч, то в четвертьфинале встретится с Онс Жабер из Туниса (4-я в рейтинге WTA).

Во втором круге Жабер обыграла Елену Остапенко из Латвии в трех сетах - 1:6, 7:5, 6:3.

Матч Елена Рыбакина - Беатрис Хаддад Майя пройдет в ночь на 21 апреля. Начало - в 00:00 по времени Астаны.

Общий призовой фонд турнира составляет 780 тысяч долларов.