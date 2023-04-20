Рыбакина озвучила свою позицию по допуску российских и белорусских теннисистов к турнирам

Елена Рыбакина ответила на вопрос об отношении к допуску российских и белорусских игроков к соревнованиям, сообщает "Чемпионат". Седьмая ракетка мира и первая ракетка Казахстана озвучила свою позицию.

"Думаю, это правильно, что им разрешают играть, поскольку они и так играют весь тур с ограничениями. Без флага, символики и всего подобного. Я думаю, они рады возможности играть, поскольку каждый игрок хочет выступать на крупнейших турнирах", - сказала теннисистка.

Напомним, Рыбакина является победительницей "Уимблдона-2022". Сегодня, в ночь с 20 на 21 апреля, она сыграет с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии за выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

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