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Первая ракетка мира высказалась о поражении от Рыбакиной

Первая ракетка мира высказалась о поражении от Рыбакиной
©Vesti.kz/Турар Казангапов/instagram.com/iga.swiatek

Первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Швентек из Польши высказалась о своих неудачах в 2023 году. Одно из поражений она потерпела от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в четвертом круге Australian Open - 4:6, 4:6, передают Vesti.kz.

Она считает, что у нее были нелегкие соперницы.

"Я бы не сказала, что эти поражения последовали из-за паники. Знаете, я рассказывала о том, что произошло в Австралии, о давлении, с которым мне пришлось столкнуться. Так что, конечно, там было нелегко.

Но я бы сказала, что проиграла довольно сильным игрокам, Барборе (Крейчиковой), Елене (Рыбакиной), и я знаю, что они могут играть в хороший теннис. Конечно, мне не хотелось бы проигрывать и проводить напряженные матчи, потому что я хочу выигрывать легко. Но когда случаются такие неудачи, единственное, что я могу сделать, это заглянуть в будущее и подумать, что мне нужно изменить", - приводит слова Швентек Sportskeeda.

Ига считает, что эти поражения не имеют ничего общего с ее менталитетом, а являются лишь частью тенниса.

"Я бы не сказала, что это как-то связано с менталитетом или чем-то еще. Просто так сложились эти матчи, понимаете, и это нормально, но я не буду к этому возвращаться. Я даже не знала, что не играла трехсетовые матчи, так что мне все равно", - добавила Швентек.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, Рыбакина проведет первый матч на турнире WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия). Ее соперницей станет немка Юле Нимайер.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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