"То же, что с Рыбакиной". Украинская теннисистка объяснила снятие с "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:24
©"Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, по какой причине снялась с матча 1/8 финала "Ролан Гаррос", где встречалась с первой ракеткой мира Игой Швентек, передает "Чемпионат". По ее словам, у нее такой же вирус, как у казахстанки Елены Рыбакиной

"У меня то же самое, что было у Рыбакиной. Вирус. Организм не справился играть. Вчера я не смогла тренироваться, сегодня надеялась, что выйду на матч и, может, станет полегче. Но, к сожалению, стало хуже, и мне пришлось сняться.

Симптомы появились в прошлом матче, но физически я себя нормально чувствовала. Просто горло першило, но силы были. Я провела хороший матч. А после началось: ночью было плохо, вчера тренировалась только минут десять. Что-то было не так - сердце слишком сильно билось, нос заложило. Я старалась [поправиться], литрами пила воду с лимоном, ела фрукты, витамин С, но это не помогло.

Что за вирус? Без понятия. Рыбакина говорила, что по Парижу что-то гуляет. Возможно. Все мы люди, все иногда болеем.

Мне невероятно жаль, для меня сыграть матч с Игой было приоритетом. Я хочу играть, жаль, что сегодня не смогла сражаться.

Думаю, что да, Ига готова защитить титул. У нее очень сильные удары, она хорошо подает и принимает подачи, во всем хороша. Ига показывает потрясающий теннис, матчи с ней - всегда серьезный вызов. Желаю ей всего наилучшего, потому что она мне очень нравится и как игрок, и как человек. Думаю, она готова. Она одна из лучших игроков сейчас и в последние несколько лет. К тому же она специалист по грунту, что еще больше повышает ее шансы", - сказала Цуренко.

Напомним, Рыбакина снялась перед матчем 1/16 финала. 

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Метки:
Ролан Гаррос Рыбакина Елена WTA Казахстан

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