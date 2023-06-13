Титулованная Винус Уильямс уступила 17-летней сопернице

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 22:58
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Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Семикратная победительница турниров "Большого шлема" в первом круге женского одиночного разряда травяного турнира с общим призовым фондом в 260 тысяч долларов встречалась с Селин Наф из Швейцарии, которая занимает 202-ю строчку рейтинга WTA.

42-летняя титулованная американка, занимающая 696-е место в мировом рейтинге уступила со счетом 3:6, 7:6, 6:2. Матч продолжался два часа 20 минут.

В следующем раунде 17-летняя швейцарская теннисистка сыграет против американки Кэти Макнэлли.

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Метки:
WTA Уильямс Винус

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