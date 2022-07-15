Впервые в истории сразу четыре судьи из Казахстана отработали на турнире "Большого шлема", сообщается на сайте ФТК.

Меруерт Каукеева (Талдыкорган), Юлия Игнатченко (Алматы), Борис Кравчук (Костанай) и Владлена Саменкова (Актобе) продемонстрировали свой высокий уровень на "Уимблдоне".

Кравчук и Саменкова отработали на матчах квалификационного раунда и юниорского турнира, а Каукеева и Игнатченко - в основной сетке мужского и женского одиночных разрядов.

Напомним, что победительницей "Уимблдона" сенсационно стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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