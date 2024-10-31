Стал известен исход матча Рыбакиной с первой ракеткой мира
Популярный спортивный сайт Sportskeeda.com поделился прогнозом на матч группового этапа Итогового турнира WTA между пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной и лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, передает Vesti.kz.
Популярный спортивный сайт Sportskeeda.com поделился прогнозом на матч группового этапа Итогового турнира WTA между пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной и лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, передает Vesti.kz.
Их матч состоится 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Помимо Соболенко, Рыбакина встретится с итальянкой Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь из Китая.
"Соболенко добилась огромного успеха в WTA-туре этого сезона, выиграв Australian Open, US Open, турниры в Цинциннати и Ухане, и став первой ракеткой мира.
Рыбакина не была столь же успешна несмотря на то, что начала 2024 год с завоевания титулов в Брисбене и Абу-Даби. Более того, она рассталась со своим давним тренером Стефано Вуковым при спорных обстоятельствах, что привело к нестабильности в ее команде.
Таким образом, Соболенко вероятнее всего возьмет верх в их предстоящем противостоянии на Итоговом турнире WTA. Прогноз: победа Соболенко в трех сетах", - пишется в статье.
Рыбакина второй раз в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA. В прошлом году казахстанка впервые приняла участие в WTA Finals, но не смогла выйти в полуфинал. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 миллиона долларов (7 миллиардов тенге).
Отметим, что казахстанская теннисистка не выходила на корт с конца августа — из-за проблем со здоровьем Елена досрочно снялась с US Open-2024. В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира - в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте.
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