Соболенко оценила соперничество с Рыбакиной перед финалом турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая сыграет в финале турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия) с Еленой Рыбакиной высказалась о противостоянии с казахстанкой, сообщают Vesti.kz.

Матч между ними пройдет 7 января. На данный момент соперницы провели между собой семь матчей, в которых счет по победам 5:2 в пользу Соболенко.

Aryna Sabalenka on facing Elena Rybakina in Brisbane Final:



“I love matches against Elena. It’s always high quality. Usually enjoyable for people to watch. I hope it’s gonna be a great battle tomorrow. I’m really looking forward to that match.” pic.twitter.com/sfHpWVoxoN