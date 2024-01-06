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Соболенко оценила соперничество с Рыбакиной перед финалом турнира в Брисбене

Соболенко оценила соперничество с Рыбакиной перед финалом турнира в Брисбене
©twitter.com/TheTennisLetter

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая сыграет в финале турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия) с Еленой Рыбакиной высказалась о противостоянии с казахстанкой, сообщают Vesti.kz.

Матч между ними пройдет 7 января. На данный момент соперницы провели между собой семь матчей, в которых счет по победам 5:2 в пользу Соболенко.

"Я люблю матчи против Елены. Это всегда высокое качество. Обычно людям приятно их смотреть. Я надеюсь, что завтра будет великая битва. Я очень жду этого матча", - заявила Соболенко.

Напомним, что Рыбакина в 1/2 финала турнира одолела Линду Носкову из Чехии, а Соболенко обыграла соотечественницу Викторию Азаренко.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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