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Реклама Новости спорта Теннис WTA Вчера 16:12 Комментарии Определилась соперница Рыбакиной по первому финалу года ©instagram.com/sabalenka_aryna/ Определилась соперница лучшей теннисистки Казахстана и четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной по финалу турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz. Полуфинальная встреча между представительницами Беларуси Ариной Соболенко и Викторией Азаренко завершилась в пользу Соболенко со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался один час и 29 минут. Сама Рыбакина в полуфинале одолела представительницу Чехии Линду Носкову - 6:3, 6:2. Ранее Рыбакина победила австралийскую теннисистку Оливию Гадеки (№124), бельгийку Элизе Мертенс (№30) и россиянку Анастасию Потапову (№28). Матч Соболенко - Рыбакина состоится утром 7 января по казахстанскому времени. Поделиться в соц. сетях:













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