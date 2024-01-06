Елена Рыбакина выиграла право на первый финал года

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно провела полуфинальный матч турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передает Vesti.kz.

Соперницей четвертой ракетки мира из Казахстана стала занимающая 40-е место в мировом рейтинге Линда Носкова из Чехии. Для победы Рыбакиной хватило часа и пяти минут. Счет по сетам: (6:3, 6:2). Этот успех стал третьим для Елены в противостоянии теннисисток. При этом она ни разу не проиграла сопернице.

В финале она сыграет с победительницей белорусского дерби Арина Соболенко - Виктория Азаренко.

Ранее Рыбакина победила австралийскую теннисистку Оливию Гадеки (124-е место), бельгийку Элизе Мертенс (30-е место) и россиянку Анастасию Потапову (28-е место).