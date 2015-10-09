СМИ обратили внимание на ситуацию вокруг Рыбакиной: что происходит

Елена Рыбакина отказалась от участия в предтурнирном мероприятии накануне старта соревнования категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz со ссылкой на Tennisuptodate.com.

По данным источника, представительница Казахстана должна была стать главной звездой выставочного соревнования One Point Challenge, однако организаторы подтвердили её снятие. При этом её участие в основной сетке турнира пока остаётся в силе.

Вторая ракетка мира не выступала с момента полуфинала турнира в Майами, где уступила белоруске Арине Соболенко. С тех пор Рыбакина не провела ни одного матча и пока не прибыла в Штутгарт, несмотря на статус одной из главных сеяных после снятия Соболенко.

Организаторы заявили, что её отсутствие касается только выставочного мероприятия и не влияет на участие в основном турнире. В One Point Challenge вместо Рыбакиной сыграют украинка Элина Свитолина и испанка Паула Бадоса.

Рыбакина начнёт выступление в Штутгарте со второго круга и ожидает победительницу матча между немкой Тамарой Корпач и россиянкой Дианой Шнайдер.

