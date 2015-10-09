"Елимай" хочет вернуть Кенжебека и совершить еще один топ-трансфер

В летнее трансферное окно "Елимай" может усилить свой состав перед стартом в еврокубах и окончательно подтвердить свои амбиции в борьбе за медали в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Позитивный старт в чемпионате Казахстана открывает перед Андреем Карповичем возможности для усиления состава будущим летом. "Елимай" хочет навязать борьбу признанным лидерам в КПЛ, а также достойно представить страну в еврокубках.

Для этого клуб может предоставить дополнительные ресурсы на трансферы. Так, уже известно, что "Елимай" серьезно настроен вернуть в состав Галымжана Кенжебека, который не получает достаточно игровой практики в "Ахмате", но при этом блистал в команде из Семея в прошлом году. Однако, тут есть и сложность, поскольку у Кенжебека достаточно высокая зарплата в "Ахмате" (по слухам около 50 тысяч долларов в месяц).

Но помимо Кенжебека "Елимай" изучает вариант с арендой еще одного вингера сборной Казахстана - Ислама Чеснокова. Сам игрок не настроен покидать Шотландию, особенно если клуб возьмет титул чемпиона и добудет путевку в Лигу чемпионов. Но если "Хартс" не будет рассматривать Чеснокова как основную фигуру на будущий сезон, это может изменить ситуацию.

"Елимай" на данный момент идет на втором месте в казахстанской премьер-лиге, набрав 11 очков в пяти матчах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!