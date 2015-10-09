Сенсацией и нокаутом за 65 секунд обернулся отборочный бой IBF

Филиппинский боксёр Миэлю Фахардо (14-3-2, 12 КО) одержал досрочную победу над аргентинцем Тобиасом Рейесом (18-2-1, 16 КО) в отборочном поединке за право бросить вызов чемпиону IBF в наилегчайшем весе, сообщают Vesti.kz.
Их бой состоялся в Санта-Фе (Аргентина) и закончился в первом раунде. Поединок продлился 65 секунд, за которые местный фаворит трижды побывал в нокдауне, а завершилось всё брутальным нокаутом.
🚨UPSET in Santa Fe, Argentina overnight as 3/1 underdog Miel Fajardo stopped home town fighter Tobias Reyes just 65 seconds in an IBF Flyweight Final Eliminator— Tokkerū (@ATokkers5) April 12, 2026
Fajardo is now mandatory for champion Masamichi Yabuki pic.twitter.com/khC324ClNv
Добавим, что Рейес, занимавший до боя третью строчку рейтинга IBF, уже проигрывал в элиминаторе — в 2024-м он уступил раздельным решением Феликсу Альварадо, после чего одержал две победы в 2025 году.
Фахардо за год ворвался с 13-й на 4-ю позицию и теперь стал обязательным претендентом для чемпиона IBF в наилегчайшем весе Масамичи Ябуки.
