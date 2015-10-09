Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 11:26
 

Сенсацией и нокаутом за 65 секунд обернулся отборочный бой IBF

  Комментарии

Поделиться
©Кадр из видео

Филиппинский боксёр Миэлю Фахардо (14-3-2, 12 КО) одержал досрочную победу над аргентинцем Тобиасом Рейесом (18-2-1, 16 КО) в отборочном поединке за право бросить вызов чемпиону IBF в наилегчайшем весе, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Филиппинский боксёр Миэлю Фахардо (14-3-2, 12 КО) одержал досрочную победу над аргентинцем Тобиасом Рейесом (18-2-1, 16 КО) в отборочном поединке за право бросить вызов чемпиону IBF в наилегчайшем весе, сообщают Vesti.kz.

Их бой состоялся в Санта-Фе (Аргентина) и закончился в первом раунде. Поединок продлился 65 секунд, за которые местный фаворит трижды побывал в нокдауне, а завершилось всё брутальным нокаутом.

Добавим, что Рейес, занимавший до боя третью строчку рейтинга IBF, уже проигрывал в элиминаторе — в 2024-м он уступил раздельным решением Феликсу Альварадо, после чего одержал две победы в 2025 году.

Фахардо за год ворвался с 13-й на 4-ю позицию и теперь стал обязательным претендентом для чемпиона IBF в наилегчайшем весе Масамичи Ябуки.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 апреля 00:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 306 человек

Реклама

Живи спортом!