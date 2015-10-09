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Вчера 22:51
 

Сколько заработала первая ракетка Казахстана за финал турнира в Лондоне

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Сколько заработала первая ракетка Казахстана за финал турнира в Лондоне ©КТФ

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с россиянкой Дианой Шнайдер по итогам турнира WTA-500 Queen’s Club Championships, проходившего в Лондоне (Великобритания), передают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с россиянкой Дианой Шнайдер по итогам турнира WTA-500 Queen’s Club Championships, проходившего в Лондоне (Великобритания), передают Vesti.kz.

Несмотря на напряженную борьбу, дуэт Данилина-Шнайдер уступил в финале американке Эйже Мухаммад и нидерландке Деми Схюрс со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

За участие в финале Анна Данилина и ее партнерша заработали по 43 860 долларов США, что составляет примерно 22,4 миллиона тенге.

Победительницы турнира, в свою очередь, получили по 72 180 долларов, или около 36,8 миллиона тенге.

Таким образом, несмотря на поражение в финале, казахстанка показала высокий результат и значительно пополнила как личный рейтинг, так и призовой фонд, что станет хорошим заделом накануне старта Уимблдона.

Турнир WTA. Берлин (Германия) - 2025   •   Германия, Берлин   •   1/16 финала, женщины
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