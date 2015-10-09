Сколько заработала первая ракетка Казахстана за финал турнира в Лондоне

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с россиянкой Дианой Шнайдер по итогам турнира WTA-500 Queen’s Club Championships, проходившего в Лондоне (Великобритания), передают Vesti.kz.

Несмотря на напряженную борьбу, дуэт Данилина-Шнайдер уступил в финале американке Эйже Мухаммад и нидерландке Деми Схюрс со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

За участие в финале Анна Данилина и ее партнерша заработали по 43 860 долларов США, что составляет примерно 22,4 миллиона тенге.

Победительницы турнира, в свою очередь, получили по 72 180 долларов, или около 36,8 миллиона тенге.

Таким образом, несмотря на поражение в финале, казахстанка показала высокий результат и значительно пополнила как личный рейтинг, так и призовой фонд, что станет хорошим заделом накануне старта Уимблдона.