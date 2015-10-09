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Разгромом завершился матч Путинцевой на старте турнира в Ноттингеме

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Разгромом завершился матч Путинцевой на старте турнира в Ноттингеме ©Depositphotos/Stringer_Image

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№27) вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№27) вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей на старте соревнований была представительница Великобритании Ханна Клагмен (№577).

Встреча завершилась уверенной победой казахстанки - 6:2, 6:2. Матч продлился один час и девять минут.

Во втором круге Юлия сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) - Ребекка Шрамкова (Словакия).

Напомним, на прошедшей неделе Путинцева в первом круге соревнований в Лондоне потерпела сенсационное поражение от другой британки Хитер Уотсон (№164), которая во втором круге, уступила первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной.

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