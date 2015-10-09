Шестая ракетка мира честно сказала, почему Рыбакина — кошмар для соперниц

Шестая ракетка мира из США Джессика Пегула высказалась о впечатляющем уровне игры, который показала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) в полуфинале Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

Соперницы сыграли в 1/2 финала женского одиночного разряда. Рыбакина одержала победу со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

"С ней всегда очень тяжело играть. Она такая спокойная, практически ничего не показывает, и иногда это очень сложно. Ты не понимаешь, расстроена она, воодушевлена или что вообще происходит. Думаю, в современном теннисе это играет огромную роль. У тебя просто нет энергии, от которой можно оттолкнуться, и, мне кажется, это её главное оружие.

Если честно, в полуфинале она подавала не лучшим образом. Процент первой подачи был чуть ниже обычного. Но при этом с ней всегда невероятно трудно, потому что ты знаешь: в любой момент она может выдать пару эйсов.

В концовке тай-брейка она как раз так и сделала — несколько мощных подач. То, как она постоянно держит тебя в напряжении своей подачей — одно из её сильнейших качеств. И не только это — она ещё и отлично принимает. Во время нашей встречи она очень хорошо принимала и делала брейки даже тогда, когда мне казалось, что я хорошо подаю.

Сочетание этих двух факторов делает её крайне неудобной соперницей: она оказывает давление на приёме, а затем ты понимаешь, что если твою подачу взяли, то теперь тебе самой нужно сделать брейк, а с ней это сделать невероятно сложно.

Ты всё время находишься в напряжении, потому что даже если тебе удалось взять её подачу, это не значит, что дальше ты спокойно возьмёшь следующие геймы. Она не тот игрок, против которого можно рассчитывать на лёгкие очки. Наоборот, чаще всего после брейка она начинает принимать ещё лучше, и ты думаешь: "Боже, теперь мне снова нужно брать её подачу", а это практически невозможно", – сказала Пегула на пресс-конференции после полуфинального матча.

В решающем матче Australian Open Рыбакина сойдётся с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. В другом полуфинале лидер рейтинга уверенно прошла украинку Элину Свитолину (№12). Финал турнира запланирован на 31 января.

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии составляет внушительные 74,9 миллиона долларов. Победительница одиночного разряда увезёт домой 2 793 365 долларов, а также получит максимальные 2000 очков в зачёт рейтинга WTA.

При этом действующая чемпионка турнира — американка Мэдисон Киз, занимающая девятую строчку мирового рейтинга, — досрочно выбыла из борьбы и не сумела защитить титул в нынешнем розыгрыше.

