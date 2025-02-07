Сенсационным камбэком обернулся матч Рыбакиной на турнире за миллион долларов

Сегодня, 7 февраля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

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В полуфинале она уступила швейцарке Белинде Бенчич (№157).

Первый сет остался за Рыбакиной - 6:3, второй с аналогичным счетом забрала Бенчич, а в третьей партии сильнее оказалась представительница Швейцарии - 6:4, тем самым сотворив камбэк.

Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут. Рыбакина отметилась 6 эйсами и 3 двойными ошибками, а на счету Бенчич 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

From Wild Card to Finalist 👏@BelindaBencic battles it out and defeats the defending champion 3-6, 6-3, 6-4.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dpGZzLqT8D — wta (@WTA) February 7, 2025

В финале Бенчич сыграет с 51-й ракеткой мира из США Эшлин Крюгер, которая в другом полуфинале прошла чешскую теннисистку Линду Носкову (№39).

Общий призовой фонд турнира составляет 1,064,510 долларов.

Рыбакина была победительницей прошлогоднего турнира в Абу-Даби.