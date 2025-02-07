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WTA
7 февраля 22:16
 

Сенсационным камбэком обернулся матч Рыбакиной на турнире за миллион долларов

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Сенсационным камбэком обернулся матч Рыбакиной на турнире за миллион долларов ©x.com/WTA

Сегодня, 7 февраля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 7 февраля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

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В полуфинале она уступила швейцарке Белинде Бенчич (№157).

Первый сет остался за Рыбакиной - 6:3, второй с аналогичным счетом забрала Бенчич, а в третьей партии сильнее оказалась представительница Швейцарии - 6:4, тем самым сотворив камбэк.

Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут. Рыбакина отметилась 6 эйсами и 3 двойными ошибками, а на счету Бенчич 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

В финале Бенчич сыграет с 51-й ракеткой мира из США Эшлин Крюгер, которая в другом полуфинале прошла чешскую теннисистку Линду Носкову (№39).

Общий призовой фонд турнира составляет 1,064,510 долларов.

Рыбакина была победительницей прошлогоднего турнира в Абу-Даби.

Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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