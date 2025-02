Сенсационным камбэком обернулся матч Рыбакиной на турнире за миллион долларов

Сегодня, 7 февраля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В полуфинале она уступила швейцарке Белинде Бенчич (№157).

Первый сет остался за Рыбакиной - 6:3, второй с аналогичным счетом забрала Бенчич, а в третьей партии сильнее оказалась представительница Швейцарии - 6:4, тем самым сотворив камбэк.

Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут. Рыбакина отметилась 6 эйсами и 3 двойными ошибками, а на счету Бенчич 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

From Wild Card to Finalist 👏@BelindaBencic battles it out and defeats the defending champion 3-6, 6-3, 6-4.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dpGZzLqT8D