Автор громкой сенсации в матче с Рыбакиной сделала заявление
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (№157) прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (№157) прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Бенчич сотворила победный камбэк в матче за выход в финал.
- Могли ли вы представить год и шесть месяцев назад, что будете в финале на своем втором турнире WTA?
- Определенно нет. Я так счастлива, что это случилось. Я очень много работала, чтобы вернуться. Это был нелегкий путь. Я так рада, что результаты приходят так быстро. Но это не значит, что работа закончена. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Я действительно наслаждаюсь собой на корте. Большое спасибо за поддержку, - цитирует ее The Tennis Letter.
О чем она думала, когда не реализовала два матчбола в матче с Рыбакиной:
"Я помнила, что играю с Еленой. Не так-то просто выиграть. Нужно выиграть пару раз, наверное".
В финале, 8 февраля, Бенчич сыграет с американкой Эшлин Крюгер (№51), которая в другом полуфинале обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (№39).
Рыбакина была победительницей прошлогоднего турнира в Абу-Даби.
Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет 1,064,510 долларов.
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