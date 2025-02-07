Автор громкой сенсации в матче с Рыбакиной сделала заявление

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (№157) прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Бенчич сотворила победный камбэк в матче за выход в финал.

- Могли ли вы представить год и шесть месяцев назад, что будете в финале на своем втором турнире WTA?

- Определенно нет. Я так счастлива, что это случилось. Я очень много работала, чтобы вернуться. Это был нелегкий путь. Я так рада, что результаты приходят так быстро. Но это не значит, что работа закончена. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Я действительно наслаждаюсь собой на корте. Большое спасибо за поддержку, - цитирует ее The Tennis Letter.

О чем она думала, когда не реализовала два матчбола в матче с Рыбакиной:

"Я помнила, что играю с Еленой. Не так-то просто выиграть. Нужно выиграть пару раз, наверное".

В финале, 8 февраля, Бенчич сыграет с американкой Эшлин Крюгер (№51), которая в другом полуфинале обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (№39).

Рыбакина была победительницей прошлогоднего турнира в Абу-Даби.

Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет 1,064,510 долларов.