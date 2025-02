Сенсация определила соперницу для Рыбакиной: но есть нюанс

51-я ракетка мира из США Эшлин Крюгер сенсационно вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв чешскую теннисистку Линду Носкову (№39), передают Vesti.kz.

Крюгер выиграла со счетом 7:6 (2), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 43 минуты. В ходе игры американка сделала 6 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, в то время как Носкова выполнила 4 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

