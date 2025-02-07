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WTA
7 февраля 20:36
 

Сенсация определила соперницу для Рыбакиной: но есть нюанс

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Сенсация определила соперницу для Рыбакиной: но есть нюанс ©Depositphotos.com/filedimage

51-я ракетка мира из США Эшлин Крюгер сенсационно вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв чешскую теннисистку Линду Носкову (№39), передают Vesti.kz.

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51-я ракетка мира из США Эшлин Крюгер сенсационно вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв чешскую теннисистку Линду Носкову (№39), передают Vesti.kz.

Крюгер выиграла со счетом 7:6 (2), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 43 минуты. В ходе игры американка сделала 6 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, в то время как Носкова выполнила 4 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

В решающем матче в Абу-Даби Крюгер может встретиться с казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5), если она в полуфинале пройдет швейцарку Белинду Бенчич (№157).

Общий призовой фонд турнира составляет 1,064,510 долларов.

Рыбакина является действующей победительницей турнира в Абу-Даби.

Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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