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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакину в жесткой форме назвали россиянкой

Рыбакину в жесткой форме назвали россиянкой
©Brisbane International

Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину назвали россиянкой. Таким умозаключением поделился польский философ и журналист Станислав Янецкий, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Больше не могу слушать идиотизм репортеров о том, что Рыбакина - казашка, хотя она русская, родившаяся и живущая в Москве", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что сегодня Рыбакина первенствовала на турнире в Брисбене (Австралия). Благодаря триумфу она обеспечила себе место в топ-3 мирового рейтинга WTA, а также получила поздравления от Президента Казахстана.

Напомним, что Рыбакина родилась в Москве и представляла Россию вплоть до 2018 года, пока не приняла решение получить гражданство Казахстана и выступать за эту страну.

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Россия Польша

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