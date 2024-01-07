Рыбакину в жесткой форме назвали россиянкой

Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину назвали россиянкой. Таким умозаключением поделился польский философ и журналист Станислав Янецкий, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Больше не могу слушать идиотизм репортеров о том, что Рыбакина - казашка, хотя она русская, родившаяся и живущая в Москве", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что сегодня Рыбакина первенствовала на турнире в Брисбене (Австралия). Благодаря триумфу она обеспечила себе место в топ-3 мирового рейтинга WTA, а также получила поздравления от Президента Казахстана.

Напомним, что Рыбакина родилась в Москве и представляла Россию вплоть до 2018 года, пока не приняла решение получить гражданство Казахстана и выступать за эту страну.