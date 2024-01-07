Токаев отреагировал на успех Рыбакиной в Австралии

Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передают Vesti.kz.
"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений", - говорится в заявлении.
Напомним, что Рыбакина в финале соревнований обыграла вторую ракетку планеты Арину Соболенко со счетом 6:0, 6:3. Благодаря этому успеху она поднимется на третье место в мировом рейтинге WTA.
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