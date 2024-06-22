Рыбакину "оставили" без Уимблдона

Twitter-аккаунт ESPN Tenis прокомментировал проблемы со здоровьем у казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, из-за которых ей пришлось сняться с турнире в Берлине (Германия), сообщает Vesti.kz.

Накануне Рыбакина не смогла продолжить четвертьфинальный матч против белоруски Виктории Азаренко. Сообщается, что казахстанка была вынуждена пойти на такой шаг из-за болей в животе.

"Рыбакина осталась без Уимблдона? Казахстанка снялась с матча в Берлине, в котором Азаренко вела в первом сете со счетом 3:1. Тревога прозвучала для чемпионки 2022 года, которая страдала от болей в животе", - отметил аккаунт.

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В этом году Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Что касается выступления Рыбакиной на прошлогоднем турнире, то там она дошла до четвертьфинала, где уступила тунисской теннисистке Онс Жабер — 7:6, 4:6, 1:6.