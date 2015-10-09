Рыбакиной "отдали" победу над Соболенко в финале Australian Open‑2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 5) и первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко сыграют в финале Australian Open‑2026 в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Решающий матч состоится 31 января и стартует в 13:30 по времени Астаны.

Эксперты назвали победителя предстоящей встречи.

Арина Соболенко

Соболенко с начала года выдала победную серию из 11 матчей в туре. Сначала у неё был титул в Брисбене, а сейчас видим Арину четвёртый год подряд в финале Australian Open. В минувшем сезоне она не справилась в решающем поединке с Мэдисон Киз. По турнирной сетке у первой ракетки мира в Мельбурне был небольшой спад в середине пути, когда в третьем круге лишь на двух тай-брейках сломила сопротивление Потаповой, да и с Мбоко были сложности (6:1, 7:6). Тем не менее в дальнейшем Соболенко без каких-либо проблем расправилась с Йович (6:3, 6:0) и Свитолиной (6:2, 6:3).

Елена Рыбакина

Рыбакина в 2023 году играла в финале Australian Open, но не справилась тогда как раз с Соболенко (6:4, 3:6, 4:6). В этом сезона Елена более чем уверенно прошла всех своих соперниц, не проиграв ни одной партии. Наиболее сложным для неё получился полуфинал против Пегулы (7:6, 6:3). В четвертьфинале перед этим удалось увереннее разобраться со Швёнтек (7:5, 6:1). Всего с начала года у Рыбакиной восемь побед и одно поражение.

Прогноз

На пути к финалу теннисистки не проиграли ни одной партии, набрали отменную форму и готовы сражаться за титул. У Рыбакиной в двух предыдущих раундах были непростые соперницы, Швёнтек и Пегула, с которыми она справилась и чётко дала понять, что готова к любым испытаниям. Елена знает, как играть и обыгрывать Арину, в последний раз победила ее в финале Итогового турнира в конце прошлого сезона, способна поддержать высокий темп, не менее надёжно отыграть на подаче. Считаем, что шансы на победу равные и рекомендуем прогноз на андердога.

Наш прогноз – победа Рыбакиной с форой (+3) гейма, - пишет Vseprosport.

