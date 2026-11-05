Рыбакина защищает титул на Итоговом турнире WTA: повторит успех Уильямс и заработает 1,5 миллиарда?

В воскресенье, 8 ноября, в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) начнётся Итоговый турнир года WTA (WTA Finals) среди лучших теннисисток мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о группе казахстанки Елены Рыбакиной (№1) и её перспективах.

Итоговый турнир года пройдёт с 8 по 15 ноября. Именно Рыбакина является действующей победительницей турнира, а статус первой ракетки мира делаёт её одной из главных фавориток соревнований.





Рыбакина может стать первой со времён Уильямс

На протяжении многих лет ни одной теннисистке не удаётся выиграть Итоговый турнир WTA два раза кряду. Последней, кому это удалось, стала Серена Уильямс, которая выигрывала соревнования с 2012 по 2014 годы.

Рыбакина в этом сезоне выиграла два турнира "Большого шлема", причём оба - именно на твёрдом покрытии хард (Australian Open и US Open). На этом же покрытии пройдёт Итоговый турнир.

К этому турниру 27-летняя Елена подходит с серией из пяти побед кряду. В 13 последних матчах у неё 12 побед.





Соперницы Рыбакиной: с кем она сыграет на WTA Finals?

Елена попала в первую группу, где она сыграет с чешкой Линдой Носковой (№8), а также американками Коко Гауфф (№4) и Джессикой Пегулой (№5). У неё положительный баланс встреч с каждой из них.

Против 21-летней Носковой, чемпионки Уимблдона, Рыбакина играла трижды. И все матчи остались за казахстанкой. Причём Линда не взяла у Елены ни одного сета, а максимальное количество выигранных геймов - семь за матч. Однако в этом году они друг с другом ещё не встречались.

С 22-летней Гауфф матчей было тоже три. Двукратная победительница "Большого шлема" в каждой из игр оставляла за собой первый сет, но в двух случаях Рыбакиной удавалось сотворить камбэк. Также стоит отметить, что каждый матч между ними получался упорным трёхсетовым триллером.

В этом году они играли два раза, и оба матча закончились положительным исходом для Рыбакиной. Сначала камбэк в полуфинале Торонто (Канада), а затем похожая волевая победа на US Open.

Чаще всего Рыбакина пересекалась с 32-летней Пегулой. Между ними было уже девять матчей, и на данный момент Елена уверенно ведёт - 6:3. Причём к началу 2025 году американка вела в счёте личных встреч 1:3.

А с сентября 2025 года они играли друг с другом пять раз, и каждый раз победительницей становилась Рыбакина. За эти пять встреч казахстанка отдала сопернице всгео две партии.

В 2026 году Рыбакина обыграла Пегулу в полуфинале Australian Open, а также на стадии четвертьфинала в Индиан-Уэллсе и Майами. Особенно примечательна победа в Индиан-Уэллсе, ведь именно на этих же кортах пройдёт и предстоящий Итоговый турнир.

WTA Finals-2026: призовые, очки и формат турнира

Рыбакина сыграет на Итоговом турнире в четвёртый раз подряд. Первые два года (2023, 2024) она не смогла выйти из группы, а в 2025-м стала победительницей соревнований.

Общий призовой фонд турнира составит 10 миллионов долларов США (4,51 миллиарда тенге), 80 процентов от которого уйдёт именно спортсменам одиночного разряда. 220 тысяч долларов полагается в качестве поощрения за участие, за каждую победу в группе - по 230 тысяч, за победу в полуфинале - 820 тысяч, за успех в финале - ещё 1,64 миллиона долларов.

Непобеждённая чемпионка турнира может заработать 3,37 миллиона долларов (1,52 миллиарда тенге).

Что касается рейтинговых очков, то лучшее, на что может рассчитывать Рыбакина - 1500 поинтов. Для этого надо выиграть все три матча в группе (по 200 очков - за каждую победу), а затем выиграть полуфинал (+400 очков) и финал (+500 очков). Тогда в сумме будет как раз 1500 очков.

Из двух групп традиционно выйдут по две лучшие теннисистки. Если у двух теннисисток будет одинаковое количество побед, то главным фактором будет победа в очной игре. Если сразу у трёх теннисисток будет по две победы, то будут считать процент выигранных сетов, а затем процент выигранных геймов.



Отметим, что во второй группе сыграют белоруска Арина Соболенко (№2), россиянка Мирра Андреева (№3), украинка Элина Свитолина (№6) и чешка Каролина Мухова (№7). С ними Рыбакина может пересечься только в полуфинале или финале.

Всего в 2026 году Рыбакина выиграла четыре титула: Australian Open и US Open, а также соревнования категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) и Нинбо (Китай). Это уже лучший показатель в её карьере по трофеям за один сезон. Но останавливаться на достигнутом она точно не намерена.