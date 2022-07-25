Казахстанка Елена Рыбакина сыграла в тренировочном матче против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы из Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменки встретились на корте в Швейцарии, а следующий турнир казахстанка сыграет в США.

"Тренировка между Гарбинье Мугурусой и Еленой Рыбакиной (новой чемпионкой "Уимблдона") сегодня в Женеве", - пишет источник.

Ранее 23-летняя казахстанка выиграла "Уимблдон-2022", а 28-летняя испанка не только дважды побеждала на турнирах "Большого шлема", но и становилась чемпионкой Итогового турнира.

Стало известно о первом турнире Рыбакиной после успеха на "Уимблдоне"

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