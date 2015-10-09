Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 14:05
 

Рыбакина сыграет на престижном турнире в Дохе

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина сыграет на престижном турнире в Дохе ©instagram.com/cincytennis

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявилась на турнир категории WTA 1000 в Дохе (Катар), который стартует в 9 февраля, передают Vesti.kz

Поделиться

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявилась на турнир категории WTA 1000 в Дохе (Катар), который стартует в 9 февраля, передают Vesti.kz

Победительница Australian Open и третья ракетка мира благодаря высокому рейтингу пропустит первый раунд соревнований. В Катаре Рыбакина будет защищать результат прошлого года — выход в четвертьфинал, что составляет 215 рейтинговых очков.

Во втором круге Елена сыграет с победительницей пары Синью Ван — Эмилиа Аранго.

Также на турнире в Дохе выступит Анна Данилина, которая заявлена в парном разряде. Сетка парных соревнований на данный момент ещё не опубликована.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 01:00   •   не начат
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Валенсия
Ничья
Реал М
Проголосовало 69 человек

Реклама

Живи спортом!