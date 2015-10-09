Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ATP
Сегодня 20:15
 

Бублику выбрали первого соперника на турнире за 1,4 миллиарда

  Комментарии

Александр Бублик. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Стали известен соперник Александра Бублика по первому кругу турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

Бублик в ранге третьего сеянного сыграет на старте с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Напомним, действующим победителем турнира является лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас. Испанец после победы на Australian Open-2026 отказался защищать свой титул.

Хардовый турнир в Нидерландах пройдет с 9 по 15 февраля. Его призовой фонд составляет 2 462 660 евро (1,4 миллиарда тенге).


