Александр Бублик решил судьбу сборной Казахстана на Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана уступила команде Монако в плей-офф Кубка Дэвиса, сообщают Vesti.kz. Матчевая встреча проходит в Астане.

После напряжённого парного поединка после которого монегаски повели 2:1, на корт вновь вышел Александр Бублик, которому предстояло провести одиночную встречу против лидера соперников Валентина Вашеро.

Бублику была необходима победа, для того, чтобы сохранить шансы сборной Казахстана на успех в этом противостоянии. Но, матч завершился победой монегаска со счётом 7:6(4), 7:6(7).

Таким образом, сборная Монако выиграла эту встречу со счетом 3:1.

Напомним, что сегодня также запланирована одиночная встреча с участием Александра Шевченко, который сыграет против Хьюго Ниса.

Отметим, что ранее Бублик и Вашеро уже встречались на турнире в Шанхае — тогда победу одержал представитель Монако.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!