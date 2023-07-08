Рыбакина о следующей сопернице на Уимблдоне: Будет тяжелый матч

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче за выход в 1/8 финала Уимблдона против первой ракетки Великобритании Кэти Бултер, передают Vesti.kz.

Рыбакина не ожидает, что атмосфера на предстоящем матче будет для нее проблемой.

"Конечно, атмосфера будет немного другой. Зрители не будут меня так сильно поддерживать. Я уверена, что все будет хорошо. Просто надеюсь, что выиграю этот матч. Я буду стараться изо всех сил. Она жесткий игрок, играет агрессивно. Также у нее хорошая подача. Будет тяжелый матч. Но я собираюсь посмотреть несколько ее матчей и поговорю с тренером о тактике", - сказала Рыбакина.

Напомним, сегодня, 8 июля, действующая чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина сыграет в матче третьего круга против Кэти Бултер из Великобритании. Прямая трансляция запланирована на 21:45 по времени Астаны. Ссылку на прямую трансляцию можно найти здесь.

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