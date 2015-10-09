Рыбакина сделала признание после отменённой сенсации на AO-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) поделилась своим мнением после победы над чешкой Терезой Валентовой (№54) и выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, передают Vesti.kz.

Рыбакина обыграла чемпионку Ролан Гаррос и отменила сенсацию на AO-2026

"Чувствую, что пока ещё не показываю свой лучший теннис. Надеюсь, смогу демонстрировать это в каждом следующем матче. Постепенно пытаюсь работать над некоторыми аспектами. Не каждый день одинаков, но надеюсь на рост уверенности в матчах. На данный момент многое работает", — сказала она.

Следующую игру Рыбакина проведёт с бельгийкой Элизе Мертенс (№21), которая в другом матче обыграла чешку Николу Бартунькову (№126) — 6:0, 6:4. Их встреча состоится 26 января.

"Безупречная форма": что говорят о победе Рыбакиной на Australian Open

