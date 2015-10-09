Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 17:09
 

Рыбакина сделала признание после отменённой сенсации на AO-2026

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина сделала признание после отменённой сенсации на AO-2026 Елена Рыбакина. ©Depositphotos/LyazaTretyakova

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) поделилась своим мнением после победы над чешкой Терезой Валентовой (№54) и выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) поделилась своим мнением после победы над чешкой Терезой Валентовой (№54) и выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, передают Vesti.kz.

Рыбакина обыграла чемпионку Ролан Гаррос и отменила сенсацию на AO-2026

"Чувствую, что пока ещё не показываю свой лучший теннис. Надеюсь, смогу демонстрировать это в каждом следующем матче. Постепенно пытаюсь работать над некоторыми аспектами. Не каждый день одинаков, но надеюсь на рост уверенности в матчах. На данный момент многое работает", — сказала она.

Следующую игру Рыбакина проведёт с бельгийкой Элизе Мертенс (№21), которая в другом матче обыграла чешку Николу Бартунькову (№126) — 6:0, 6:4. Их встреча состоится 26 января.

"Безупречная форма": что говорят о победе Рыбакиной на Australian Open

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/8 финала, женщины
25 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Путинцева
Ничья
Йович
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!