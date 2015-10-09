"Безупречная форма": что говорят о победе Рыбакиной на Australian Open

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она победила чешку Терезу Валентову (№54).

Рыбакина – Валентова 6:2, 6:3.

Елена продолжает демонстрировать безупречную форму.

На этой неделе она выиграла шесть сетов и не проиграла ни одного.

Она в третий раз вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В конце 2025 года она вела себя как лучшая теннисистка планеты и побеждала всех, кто стоял перед ней.



✅Выиграла 16 из последних 17 матчей.

✅5-1 в 2026 году.

В прошлом году она не показала свою лучшую игру на турнирах "Большого шлема", но в 2026 году всё будет по-другому.

Она в своей зоне, — пишет источник.