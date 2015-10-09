"Безупречная форма": что говорят о победе Рыбакиной на Australian Open

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.
В 1/16 финала она победила чешку Терезу Валентову (№54).
Рыбакина – Валентова 6:2, 6:3.
Елена продолжает демонстрировать безупречную форму.
На этой неделе она выиграла шесть сетов и не проиграла ни одного.
Она в третий раз вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
В конце 2025 года она вела себя как лучшая теннисистка планеты и побеждала всех, кто стоял перед ней.
✅Выиграла 16 из последних 17 матчей.
✅5-1 в 2026 году.
В прошлом году она не показала свою лучшую игру на турнирах "Большого шлема", но в 2026 году всё будет по-другому.
Она в своей зоне, — пишет источник.
Следующую игру Рыбакина проведёт с бельгийкой Элизе Мертенс (№21), которая в другом матче обыграла чешку Николу Бартунькову (№126) — 6:0, 6:4. Их встреча состоится 26 января.
