Рыбакина обыграла чемпионку Ролан Гаррос и отменила сенсацию на AO-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) вышла в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она обыграла чешку Терезу Валентову (№54) со счётом 6:2, 6:3 и тем самым не дала состояться сенсации на австралийском турнире.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Рыбакина сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, тогда как Валентова выполнила четыре подачи навылет и совершила восемь двойных ошибок.

Следующей соперницей Елены станет бельгийка Элизе Мертенс (№21), которая в другом матче победила чешку Николу Бартунькову (№126) — 6:0, 6:4.

Отметим, что 18-летняя Валентова — одна из самых талантливых представительниц своего поколения. Она входила в топ-4 лучших юниорок мира, а в 2024 году выиграла Ролан Гаррос среди сверстников как в одиночном, так и в парном разряде.

Лучший результат 26-летней Рыбакиной в Мельбурне — финал в 2023 году, а в прошлом сезоне она дошла там до четвёртого раунда. Как видно, казахстанка повторила прошлогодний результат.

