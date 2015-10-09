Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 16:25
 

Рыбакина обыграла чемпионку Ролан Гаррос и отменила сенсацию на AO-2026

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина обыграла чемпионку Ролан Гаррос и отменила сенсацию на AO-2026 Елена Рыбакина. ©KTF/Андрей Ударцев

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) вышла в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) вышла в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она обыграла чешку Терезу Валентову (№54) со счётом 6:2, 6:3 и тем самым не дала состояться сенсации на австралийском турнире.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Рыбакина сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, тогда как Валентова выполнила четыре подачи навылет и совершила восемь двойных ошибок. 

Следующей соперницей Елены станет бельгийка Элизе Мертенс (№21), которая в другом матче победила чешку Николу Бартунькову (№126) — 6:0, 6:4.

Отметим, что 18-летняя Валентова — одна из самых талантливых представительниц своего поколения. Она входила в топ-4 лучших юниорок мира, а в 2024 году выиграла Ролан Гаррос среди сверстников как в одиночном, так и в парном разряде.

Лучший результат 26-летней Рыбакиной в Мельбурне — финал в 2023 году, а в прошлом сезоне она дошла там до четвёртого раунда. Как видно, казахстанка повторила прошлогодний результат.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/8 финала, женщины
25 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Путинцева
Ничья
Йович
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!