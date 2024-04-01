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Рыбакина сделала обращение после финала Miami Open

Рыбакина сделала обращение после финала Miami Open
©instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост после выступления на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

В матче за титул она проиграла американке Даниэль Коллинз.

"Надеюсь, что в третий раз - повезет. Увидимся в следующем году, в Майами. Спасибо за потрясающую атмосферу и поддержку в эти две недели", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что Рыбакина второй год подряд играла в финале Miami Open, в 2023-м казахстанка уступила Петре Квитовой из Чехии.

Ранее Елена ответила, какой из финалов было обиднее проиграть, подробности - здесь.

Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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