Рыбакина сделала обращение после финала Miami Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост после выступления на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

В матче за титул она проиграла американке Даниэль Коллинз.

"Надеюсь, что в третий раз - повезет. Увидимся в следующем году, в Майами. Спасибо за потрясающую атмосферу и поддержку в эти две недели", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что Рыбакина второй год подряд играла в финале Miami Open, в 2023-м казахстанка уступила Петре Квитовой из Чехии.

Ранее Елена ответила, какой из финалов было обиднее проиграть, подробности - здесь.

Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?