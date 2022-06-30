Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 30 июня, на британском турнире "Большого шлема" - "Уимблдоне"-2022 - пройдет четвертый игровой день. Он не обойдется без матчей с участием спортсменов из Казахстана. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Запланировано проведение трех игр с участием казахстанских теннисистов, причем все они выступят вторым запуском. Сегодня болельщики смогут увидеть матчи Александра Бублика, Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.

Ориентировочно в 17:30 по Нур-Султану на 11-м корте в первом круге мужского парного разряда сыграет Бублик. Компанию ему составит чех Иржи Веселы, а противостоять им будут молдаванин Раду Албот и грузин Николоз Басилашвили.

Они выйдут на корт сразу после окончания женского парного матча Калашникова/Питер - Мигаликова/Боузкова.

Рыбакина и Путинцева выйдут на корт предположительно в 18:00, потому что перед ними будут играть теннисисты-мужчины, а продолжительность их матчей обычно длиннее.

Елена на 12-м корте сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, победительницей US Open-2019. Ранее 23-летняя казахстанка и 22-летняя канадка друг с другом не играли. На этом турнире Елена посеяна под 17-м номером.

На данный момент Рыбакина занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге, а Андрееску располагается на 56-й позиции. Они выйдут на корт после окончания матча между Аластером Греем и Тейлором Фритцем (11).

В то же время на шестом корте сыграет Путинцева в рамках первого круга женской пары. Ее партнершей будет бельгийка Янина Викмайер, а в соперницах - третьи сеяные канадка Габриэла Дабровски и Джулиана Олмос из Мексики.

Они появятся на площадке после окончания мужского парного матча Джонсон/Куэрри - Додиг/Крайчек.

Напомним, что накануне свои матчи выиграли Бублик и Александр Недовесов.

Фото: The Queen's Club, "Уимблдон"©️