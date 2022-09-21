Рыбакина проиграла на старте турнира в Японии

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение от россиянки Людмилы Самсоновой в первом круге турнира WTA в Токио (Япония), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча одиночного разряда длилась 1 час и 27 минут и завершилась со счетом 2:0 в пользу Самсоновой, 30-й ракетки мира (6:2, 6:4).

В ее ходе Рыбакина сделала семь эйсов и допустила две двойные ошибки, тогда как Людмила выполнила шесть подач навылет при одной двойной ошибке.

Во втором круге, 22 сентября, Самсонова встретится с китаянкой Синьюй Ван, у которой 78-е место в рейтинге WTA.

Добавим, ранее Рыбакина дошла до финала турнира в словенском Портороже, но проиграла в решающем матче Катерине Синяковой из Чехии.

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