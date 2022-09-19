Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от победы на турнире в Словении

Казахстанка Елена Рыбакина сыграла в финале турнира WTA-250 в Портороже (Словения), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем матче победительница "Уимблдона"-2022 уступила сопернице из Чехии Катерине Синяковой - 7:6, 6:7, 4:6.
Рыбакина, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, заработала 180 рейтинговых очков и 15 950 долларов.
Следующим турниром для Рыбакиной станут соревнования в Токио (Япония). В первом матче, который состоится утром 20 сентября, казахстанка сыграет с Людмилой Самсоновой из России.
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