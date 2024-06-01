Рыбакина? Первая ракетка мира назвала главную конкурентку

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек назвала своих главных соперниц в WTA-туре, передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com.

"Думаю, Елена (Рыбакина - прим.авт.) и Арина (Соболенко - прим. авт.), потому что они играют стабильно и продолжают улучшать свою игру, как и я. Другие игроки, конечно, тоже это делают, но между нами есть некое противостояние. С Онс (Жабер - прим.авт.) тоже всегда непросто. Приходится по-настоящему думать на корте и чуть больше подстраиваться", - сказала Швентек.

Елена Рыбакина приняла решение перед Роллан Гаррос

Напомним, 31 мая, Швентек продолжила защиту титула "Ролан Гаррос", обыграв Мари Боузкову в третьем круге со счетом 6:4, 6:2. Арина Соболенко и Елена Рыбакина также продолжают участие в турнире.

Рыбакина, сегодня, 1 июня, проведет матч с бельгийкой Элиз Мертенс. Трансляцию можно посмотреть здесь.