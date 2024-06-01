Прямая трансляция матча Рыбакиной с победительницей четырех "Больших шлемов"

Сегодня, 1 июня, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против экс-первой ракетки мира, бельгийки Элизе Мертенс, которая сейчас занимает 27-е место, передает Vesti.kz.

Это произойдет в матче третьего круга Ролан Гаррос. Прямая трансляция матча четвертой ракетки мира Рыбакиной с Мертенс начнется в 15:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра по этой ссылке

Рыбакина и экс-первая ракетка мира выявили победителя на Ролан Гаррос

Напомним, первая ракетка Казахстана одержала на старте турнира две уверенные победы: над бельгийкой Грет Миннен (85-е место) - 6:2, 6:3 и над представительницей Нидерландов Аранчу Рус (50-е место) - 6:3, 6:4.

Напомним, что в прошлом Мертенс возглавляла рейтинг WTA и выигрывала четыре турнира серии "Большого шлема" в парном разряде.