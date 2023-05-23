Рыбакина оценила перспективы стать первой ракеткой мира

Новоявленная четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отметила, что не считает невозможным скачок на первое место в рейтинге WTA. При этом, по ее словам, удерживать лидирующие позиции непросто.

"Первая ракетка мира? Думаю, что все возможно. Есть много вещей, которые нужно улучшить, но даже если я достигну целей, не хочется быстро падать. Поддерживать уровень сложно. Даже если я сейчас заняла четвёртое место, это может измениться через неделю. Его нелегко удержать. Я хочу добиться, может быть, не таких быстрых результатов, но иметь хорошую последовательность в процессе тренировок и медленно продвигаться к цели, сохраняя ее.

Я всегда чувствовала, что могу хорошо играть на грунте, но либо не хватало времени на подготовку, либо в детстве я не тратила так много времени на грунт. Так что это было немного странно, потому что я чувствую, что могу играть хорошо, но это были не те результаты, которых я хотела, или все еще я не была настолько уверена в своих силах. Сейчас, думаю, это просто опыт и лучшая подготовка, которые у меня есть. Я могу добиться хороших результатов.

Думаю, мне нужно, несмотря ни на что, придерживаться своей игры, я не могу внезапно начать бегать и все время защищаться. Поэтому, конечно, мне нужно оставаться агрессивной независимо от покрытия. Но есть адаптация к розыгрышам на грунте, нужно подготовить мяч, чтобы быть настолько агрессивной. Могут помочь подача и скорость, а ещё выбор позиции. Возможно, на харде и траве достаточно просто придать мячу нужную скорость, но на грунте точно нужно адаптироваться", - цитирует Рыбакину сайт WTA.

Напомним, Рыбакина в минувшие выходные выиграла грунтовый "тысячник" Internazionali BNL d’Italia.