Казахстанка Елена Рыбакина высказалась о роли своей команды в победе на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она поблагодарила тренера Стефано Вукова, психолога Дарио Новака и физиотерапевта Стефана Дуэлля.

"Чемпион "Уимблдона"...🙈 Без моей команды это было бы невозможно, поэтому я хотела бы сказать большое спасибо Стефано Вукову, Дарио Новаку и Стефану Дуэллю за всю работу и поддержку. Спасибо всем, кто помогал мне и делился своим опытом с самого начала, это все часть этого великого достижения.

Стефано Вуков, спасибо, что подталкиваешь меня становиться лучше каждый день и всегда веришь в меня", - написала спортсменка в своем Instagram.

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.

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