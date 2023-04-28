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Российская теннисистка сделала заявление после сенсации в матче с Рыбакиной

Российская теннисистка сделала заявление после сенсации в матче с Рыбакиной
©instagram.com/annakalinskaya78

62-я ракетка мира Анна Калинская из России высказалась о казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, занимающей седьмое место в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.

Калинская преподнесла сенсацию во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), обыграв Рыбакину в трех сетах - 7:5, 4:6, 6:2.

"Елена - очень сильный игрок. Начиная с юниоров, мы всегда играли сложные матчи. Я рада, что мы можем показывать хороший уровень тенниса. На самом деле я рада за нас обеих", - приводит слова Калинской телеграм-канал "Элита большого тенниса".

Следующую игру Калинская проведет 30 апреля с хорваткой Петрой Мартич, одержавшей победу над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге - 7:6(8:6), 6:3.

Ранее WTA отреагировала на поражение Рыбакиной.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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