Российская теннисистка сделала заявление после сенсации в матче с Рыбакиной

62-я ракетка мира Анна Калинская из России высказалась о казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, занимающей седьмое место в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.
Калинская преподнесла сенсацию во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), обыграв Рыбакину в трех сетах - 7:5, 4:6, 6:2.
"Елена - очень сильный игрок. Начиная с юниоров, мы всегда играли сложные матчи. Я рада, что мы можем показывать хороший уровень тенниса. На самом деле я рада за нас обеих", - приводит слова Калинской телеграм-канал "Элита большого тенниса".
Следующую игру Калинская проведет 30 апреля с хорваткой Петрой Мартич, одержавшей победу над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге - 7:6(8:6), 6:3.
Ранее WTA отреагировала на поражение Рыбакиной.
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