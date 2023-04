WTA отреагировала на апсет в матче Рыбакиной на "Мастерсе" в Мадриде

Женская теннисная ассоциация (WTA) кратко, но емко высказалась о неожиданном поражении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в своем первом матче одиночного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина уступила во втором круге 62-й ракетке мира Анне Калинской из России - 5:7, 6:4, 2:6.

"Нокаут седьмой ракетки мира. Какая победа Анны Калинской!" - говорится в комментарии WTA под видео.

Knocking out the No.7 seed 💥



What a win for Anna Kalinskaya!#MMOPEN pic.twitter.com/2amjsbUIIK