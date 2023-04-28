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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 20:15 Комментарии WTA отреагировала на апсет в матче Рыбакиной на "Мастерсе" в Мадриде ©Vesti.kz/Турар Казангапов Женская теннисная ассоциация (WTA) кратко, но емко высказалась о неожиданном поражении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в своем первом матче одиночного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz. Рыбакина уступила во втором круге 62-й ракетке мира Анне Калинской из России - 5:7, 6:4, 2:6. "Нокаут седьмой ракетки мира. Какая победа Анны Калинской!" - говорится в комментарии WTA под видео. Knocking out the No.7 seed 💥



What a win for Anna Kalinskaya!#MMOPEN pic.twitter.com/2amjsbUIIK — wta (@WTA) April 28, 2023 Следующий матч Калинская проведет с хорваткой Петрой Мартич 30 апреля. Поделиться в соц. сетях:













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