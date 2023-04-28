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Огненные игры Рыбакиной и Бублика. Прямая трансляция матчей первых ракеток Казахстана в Мадриде

Огненные игры Рыбакиной и Бублика. Прямая трансляция матчей первых ракеток Казахстана в Мадриде
©Billie Jean King Cup

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде пройдут матчи второго круга турниров WTA 1000 и ATP 1000 - Mutua Madrid Open. Свои встречи проведут первые ракетки Казахстана в одиночных разрядах Елена Рыбакина и Александр Бублик. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Для 23-летней Рыбакиной, являющейся седьмой ракеткой мира, это будет первый матч на кортах Мадрида в этом году. Она стартует со второго раунда ввиду высокого номера посева. А вот 25-летний Бублик, занимающий 55-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет уже во второй раз - в первом круге он в нелегком противостоянии сломил сопротивление Даниэля Галана - 7:6(15), 6:7(4), 6:4. 

Из казахстанцев раньше выйдет на корт Рыбакина. Она сыграет с россиянкой Анной Калинской вторым запуском, ориентировочно в 17:00 по времени Астаны. С 24-летней Калинской, занимающей 62-е место в рейтинге, Елена играла дважды. В 2019-м проиграла, но победила в прошлом месяце на турнире в Майами - 7:5, 4:6, 6:3. 

Теперь Елена постарается обыграть Калинскую во второй раз подряд, уже на европейском грунте. Отметим, что это третье выступление первой ракетки Казахстана на крупном турнире в Мадриде, но пока она ни разу не проходила дальше третьего раунда. 

Бублик сыграет последним пятым запуском, и его соперник - седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне. Этот 19-летний теннисист является одним из главных талантов своего поколения. На прошлой неделе он защитил титул на турнире АТР 250 в Мюнхене, выиграв его во второй раз подряд. В целом на счету Хольгера уже четыре одиночных титула на турнирах АТР, а на "Больших шлемах" можно отметить его прошлогодний четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Теннисисты играли друг с другом ранее лишь раз, на турнире во французском Метце в прошлом году. Тогда на стадии четвертьфинала Александр сумел обыграть юного соперника - 6:3, 5:7, 6:4. Но за год многое изменилось, и сейчас Руне уже седьмой номер планеты, да и на грунте он особо опасен, тем более для Бублика, который на этом покрытии особо не блещет. 

Лучшим достижением казахстанца на турнире в Мадриде является четвертьфинал в 2021 году, а вот Руне вообще принимает участие в этих соревнованиях впервые. Эта встреча начнется ориентировочно в 20:45 по времени Астаны. 

Матчи с участием Рыбакиной и Бублика пройдут на второй по значимости арене - стадионе имени Аранчи Санчес. К сожалению, казахстанцы не смогут увидеть эти игры в прямом эфире на телеканале Setanta Sports 2, так как он показывает лишь матчи с главной арены. Однако вы сможете насладиться выступлениями лучших казахстанских теннисистов по следующим ссылкам:

МАТЧ РЫБАКИНА - КАЛИНСКАЯ

МАТЧ БУБЛИК - РУНЕ

Отметим, что сегодня свой матч первого круга в женском парном разряде проведет еще одна казахстанка Анна Данилина. Она вместе с венгеркой Тимей Бабош сыграет с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Рузе. В случае победы первых во втором круге парного разряда нас ждет казахстанское дерби - Данилина/Бабош - Рыбакина/Анастасия Павлюченкова.

Фото: Mutua Madrid Open©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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теннис теннис большой ATP WTA Рыбакина Елена Казахстан Бублик Александр Испания Ролан Гаррос Данилина Анна

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