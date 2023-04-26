Невероятной победой завершился матч Бублика на турнире в Мадриде

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик стартовал на турнире ATP Masters 1000 в Мадриде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга Бублик (55-е место в рейтинге ATP) встречался с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (100). Встреча закончилась победой Бублика в упорной борьбе - 7:6, 6:7, 6:4. На тай-бреке в первом сете Бублик победил 17:15. Матч длился два часа и 50 минут.

Отметим, что в 2022 году казахстанец обыграл колумбийца на турнире в Майами.

Во втором круге Бублик сыграет с Хольгером Руне из Дании.

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