Названа победительница матча с участием Рыбакиной на турнире в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победит в матче второго круга на турнире WTA 1000 в Мадриде, считает сайт Sportskeeda.com. В своем прогнозе портал объяснил, почему считает казахстанку фаворитом матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Елена Рыбакина сыграет против Анны Калинской в повторении их захватывающего матча в прошлом месяце во втором круге в Майами. Рыбакина выжила после матч-пойнта против Калинской, прежде чем добраться до финала, где ее остановила Петра Квитова, не дав завоевать "Солнечный дубль".

Мощная первая подача Рыбакиной, которой она выиграла впечатляющие 73,4 процентов очков в 2023 году, делает ее фаворитом. Тем не менее, что-то в игре Калинской беспокоит нынешнюю чемпионку "Уимблдона". Если к этому добавить непредсказуемый красный грунт Madrid Open, матч может стать очень интересным.

Прогноз: Елена Рыбакина выиграет в трех сетах.

Матч Рыбакиной и Калинской состоится сегодня, 28 апреля.

Казахстанка занимает седьмое место в рейтинге WTA. Россиянка располагается на 62-й строчке.

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