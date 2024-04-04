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Новости спорта Теннис WTA
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Раскрыт секрет успеха Рыбакиной

Раскрыт секрет успеха Рыбакиной
©WTA

Бывшая 13-я ракетка мира и финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос прокомментировал лидерство казахстанки Елены Рыбакиной в WTA-туре по числу эйсов в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.

За 26 матчей Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, подала навылет 181 раз.

"Кто-то давал ей советы в Лос-Анджелесе... Кажется, его подача просто ракета", - написал Кирьос в твиттере.

Отметим, что следом за Рыбакиной по этому показателю идут Каролина Плишкова (157 эйсов в 18 встречах), Каролин Гарсия (123 в 17), Наоми Осака (107 в 13) и Чжэн Циньвэнь (107 в 18).

В этом сезоне Рыбакина выиграла два титула серии WTA-500 в Абу-Даби и в Брисбене (Австралия). Казахстанка стала лучшей теннисисткой в 2024 году по числу выходов в финал (четыре). Лишь на Australian Open-2024 она завершила выступление после второго круга.

Елена Рыбакина приняла решение после второго фиаско в Майами

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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