Путинцева взяла сет, но вылетела с турнира в США

Казахстанка Юлия Путинцева неудачно стартовала в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге соревнований Путинцева, занимающая 42-е место в рейтинге WTA уступила 76-й ракетке мира Каролине Муховой.

В первом сете соперница казахстанки вышла вперед - 6:3. По итогам второго сета Путинцева восстановила равновесие - 6:4. Но в решающем сете Мухова оказалась сильнее - 6:4.

Встреча продолжалась два часа и 21 минуту.

Сегодня, определится соперница Елены Рыбакиной по второму кругу соревнований. Первая ракетка Казахстана сыграет с победительницей американской пары Слоан Стивенс - Софья Кенин.