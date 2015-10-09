Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на турнире за 720 миллионов

Сегодня, 12 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) стартует на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Соперницей Елены по второму кругу соревнований будет британская теннисистка Хитер Уотсон (№164).

Начало матча в 15:30 по казахстанскому времени. Посмотреть трансляцию можно по этой ссылке.

Отметим, что в первом круге Уотсон устроила громкую сенсацию, обыграв вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву (№27).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

Добавим, что накануне Путинцева и Рыбакина в парном разряде турнира сенсационно одолели дуэт Беатрис Хаддад Майа (Бразилия)/Кристина Букша (Испания) - 6:3, 5:7, 10:6 и пробились в 1/4 финала соревнований.