Прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на "Ролан Гаррос"

Сегодня, 1 июня, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-е место в рейтинге WTA) сыграет с полькой Игой Швентек (5-е место) в 1/8 финала "Ролан Гаррос", передают Vesti.kz.

Прямая трансляция матча Рыбакина — Швентек начнется в 15:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра п следующей ссылке.

В их личных встречах счет равный — 4:4. Ига выиграла последние два поединка, однако Елена одержала победу в последней игре на грунте — в Штутгарте в прошлом году.

Стоит отметить, что Ига Швентек — действующая чемпионка Ролан Гаррос, в прошлогоднем финале она победила итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.

Рыбакина в третьем круге "Ролан Гаррос" уверенно обыграла латвийку Елену Остапенко (№21).