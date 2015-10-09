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Вчера 09:05
 

Прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на "Ролан Гаррос"

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Прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на "Ролан Гаррос" ©instagram.com/lenarybakina

Сегодня, 1 июня, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-е место в рейтинге WTA) сыграет с полькой Игой Швентек (5-е место) в 1/8 финала "Ролан Гаррос", передают Vesti.kz. 

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Сегодня, 1 июня, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-е место в рейтинге WTA) сыграет с полькой Игой Швентек (5-е место) в 1/8 финала "Ролан Гаррос", передают Vesti.kz. 

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Прямая трансляция матча Рыбакина — Швентек начнется в 15:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра п следующей ссылке

В их личных встречах счет равный — 4:4. Ига выиграла последние два поединка, однако Елена одержала победу в последней игре на грунте — в Штутгарте в прошлом году.

Стоит отметить, что Ига Швентек — действующая чемпионка Ролан Гаррос, в прошлогоднем финале она победила итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.

Рыбакина в третьем круге "Ролан Гаррос" уверенно обыграла латвийку Елену Остапенко (№21). 

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