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Не проигрывает за сборную и хочет выиграть "Ролан Гаррос". Что нужно знать о финалистке Australian Open из Казахстана

Не проигрывает за сборную и хочет выиграть "Ролан Гаррос". Что нужно знать о финалистке Australian Open из Казахстана
©KTF
Новости спорта Теннис WTA

26-летняя теннисистка Анна Данилина стала одной из героинь казахстанского спорта в начале нового года. Она добралась до финала на своем дебютном Australian Open. Корреспондент Vesti.kz рассказал о восхождении Данилиной и ее карьере до всеми известного успеха.

Данилина родилась в Москве 20 августа 1995 года. С 14 лет она начала выступать на юниорских турнирах под эгидой ITF. В конце ноября 2009 года Анна впервые приехала играть на турнир в Казахстан, сыграв на соревнованиях в Алматы. Там же она дошла до финала.

В августе 2010 года ей покорился первый титул, а случилось это на турнире в Домжале (Словения). Там она не потеряла ни сета. В сентябре 2011-го 16-летняя Данилина дебютировала на юниорском US Open, но проиграла в стартовом круге.

С того же 2011-го Анна начала представлять Казахстан, получив полную поддержку от местной теннисной Федерации. В конце года приняла участие в знаменитом турнире среди юниоров Orange Bowl в США. Во втором круге переиграла будущую финалистку взрослого Australian Open американку Дженнифер Брэди, но в третьем раунде уступила тогда еще россиянке Юлии Путинцевой.


На Australian Open-2012 Данилина впервые прошла на юниорском "Большом шлеме" во второй круг. В марте она выиграла два турнира подряд в Бразилии на грунте, после чего призналась, что ее мечта - победить на взрослом "Ролан Гаррос".

В течение следующих 12 месяцев она добралась до второго круга юниорских "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", дошла до четвертьфинала US Open и остановилась в третьем раунде Australian Open. Так Данилина завершила выступления в юниорах и перешла в профессионалы.

По юниорам Данилина добиралась до топ-3 мирового рейтинга - у них нет деления на одиночный и парный, поэтому список комбинированный. Всего по юниорам она выиграла десять титулов - шесть в одиночке и четыре в паре. 

Казахстанка взлетела в мировом рейтинге после сенсации на Australian Open

Интересно, что на юниорском "Уимблдоне" в 2012 году Данилина играла в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Вряд ли тогда они представляли, что спустя десять лет объединятся на взрослом Australian Open, где сразу же дойдут до финала и будут в сете от титула.

Переход во взрослый теннис получился достаточно тяжелым, и Данилина до сих пор не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались в прошлом. Бывшая третья юниорка планеты только что вошла в топ-25 парного рейтинга, но в одиночке еще не была в топ-200.

Это связано не только с психологией, как обычно бывает, но и с состоянием здоровья. Будучи молодой теннисисткой, только перешедшей в профи, Данилина столкнулась с большим количеством травм. В 2015 году она отправилась во Флориду (США), чтобы учиться в местном университете на экономиста, а также параллельно выступать на студенческих турнирах. Студенческий спорт в свое время получил отличное развитие в США, поэтому немало теннисистов начинали делать свои шаги именно там.

Первые взрослые турниры Данилина провела еще задолго до окончательного перехода из юниоров, в 2011 году. Тогда она начала играть на турнирах ITF, проходивших в Казахстане. Весной 2012-го выиграла свой первый десятитысячник в Германии. За все эти годы Анна завоевала один одиночный титул ITF, а еще 24 раза побеждала в паре.

На одиночных турнирах серии WTA Данилиной побеждать пока не удавалось. Да и участвовать в них ей ввиду невысокого рейтинга сложновато. Зато в паре Анна побеждала уже на двух соревнованиях - в прошлом году в Гдыне (Польша) и в этом - в Сиднее (Австралия).

В Кубке Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг) в составе сборной Казахстана Данилина дебютировала в 2019 году. Пока на ее счету четыре матча, и во всех четырех она одержала победу. Эти игры были парными, а в качестве партнерш выступали трижды Галина Воскобоева и один раз Ярослава Шведова.

Вместе со Шведовой Данилина также дебютировала на турнирах "Большого шлема" в прошлом году. Но уже в первом круге US Open казахстанская пара проиграла в двух сетах. Второй опыт Анны, на Australian Open в этом году, получился куда более удачным.

Результат в Мельбурне в этом году - самое лучшее достижение в карьере Данилиной. Интересно, что здесь тоже во многом сработало стечение обстоятельств. В начале года Анна играла на турнире ITF в Тунисе, как вдруг ее пригласила в качестве напарницы Хаддад Майя. Изначально бразильская спортсменка должна была выступить с Надей Подороской из Аргентины, но в итоге та получила травму.

Так, 25-летняя Хаддад Майя решила обратиться с предложением к Данилиной, с которой вместе они играли десять лет назад на "Уимблдоне". И этот выбор себя более чем оправдал - титул в Сиднее и невероятное выступление на Australian Open, где теннисистки взяли первый сет в финале. 

Кажется, что теперь Данилина и Хаддад Майя готовы укрепить их дуэт, чтобы выступать на турнирах и дальше. Обе спортсменки отлично улучшили свои позиции в рейтинге, и у их пары действительно есть неплохой потенциал. 

Прямо сейчас Данилина, без сомнений, лучшая казахстанская теннисистка по игре в паре. Будем надеяться, что вскоре у нее случится прорыв и в одиночке. Но нужно отметить, что хоть Анна и была третьей в мире среди юниорок, в паре дела у нее всегда шли лучше, чем в одиночке. И так было даже на юниорских "Больших шлемах".

Напомним, что Данилина заработала больше всех среди казахстанцев в качестве призовых за Australian Open-2022.

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Метки:
теннис теннис большой WTA Данилина Анна Australian Open Казахстан Путинцева Юлия Ролан Гаррос Уимблдон US Open

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